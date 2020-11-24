«Динамо» Мн — «Локомотив»: Козун продлил голевую серию до семи матчей

Минское «Динамо» и ярославский «Локомотив» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 1:0 в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Гол на первой минуте второго периода забил форвард белорусского клуба Брэндон Козун, тем самым доведя свою голевую серию до семи матчей. Это абсолютный рекорд для игроков минского «Динамо». Кроме того, эта шайба стала у нападающего сотой в КХЛ.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.