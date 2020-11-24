«Сочи» проиграл «Спартаку» в домашнем матче КХЛ
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Это четвёртое кряду поражение «южан». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома 26 ноября встретится с ЦСКА, а «Спартак» 29 ноября в Нур-Султане — с «Барысом».
КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
1:0 Рундблад (Гараев, Апальков) – 03:15' (5x5) 1:1 Талалуев (Любимов) – 25:19' (5x5) 1:2 Радил (Бакош, Лехтеря) – 25:29' (5x5) 2:2 Шмелёв – 26:44' (5x5) 2:3 Соколов – 27:13' (5x5) 3:3 Рундблад (Квартальнов) – 28:00' (5x5) 3:4 Бакош (Радил, Лехтеря) – 40:43' (5x5) 3:5 Фёдоров (Никонцев) – 59:07' (en)
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