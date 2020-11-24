«Сочи» проиграл «Спартаку» в домашнем матче КХЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Это четвёртое кряду поражение «южан». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома 26 ноября встретится с ЦСКА, а «Спартак» 29 ноября в Нур-Султане — с «Барысом».