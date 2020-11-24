Крикунов — о 1:6: пропущенный гол на 14-й секунде выбил «Динамо» из колеи

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:6).

«Очень неудачно начали матч, пропустили гол уже на 14-й секунде. Наверное, это выбило нас из колеи. Вроде бы старались, работали, играли. Потом эти ненужные удаления допустили, после которых пропустили два гола. Всё это и повлияло на результат.

Защитник Аланов играл в центре четвёртого звена? Потому что перевели Шипова в центр второго звена в звено с Линдбергом и Тарасовым. Круглова вызвать не могли, у него сломана кисть. А Панкратова просто не успели вызвать.

Ничего не изменилось в матчах с «Йокеритом», и мы настраивались на матч, вроде бы и движение у нас было неплохое. Но пропустили гол на 14-й секунде и две шайбы в меньшинстве. Это выбило нас», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.