Брагин: в отдельных матчах система обороны СКА работает здорово, но нужен постоянный навык

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:3).
«Соперник приехал после ряда поражений, был очень сконцентрирован. У нас было много необязательных индивидуальных ошибок. Главное, выиграли и взяли два очка. Попробовали Марченко, Морозова и Подколзина в разных ситуациях. Сейчас снова объединили, и они играют неплохо. Самонов сыграл хорошо. Пропущенные голы были сложными. Он действовал надёжно. Наша система обороны в отдельных матчах работает здорово, но нужен постоянный навык. К голам приводят индивидуальные ошибки. Хуснутдинов выходил в меньшинстве, он здорово играет в такой ситуации. У нас есть три пары меньшинства, они играли сегодня.
Поддержку всегда чувствуем. Петербургские болельщики разбираются в хоккее и правильно поддерживают команду в любых ситуациях», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 ноября 2020
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