Михайлис: «Барыс» сыграл очень прилично. Не повезло, что пропустили нелепый четвёртый гол

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:4).
«Хорошая, боевая игра. Спасибо команде за настрой, за хорошие атаки, за игру в меньшинстве. Благодарен ребятам, молодцы. Не повезло, что пропустили нелепый четвёртый гол.
Команда была готова и матчу — заряженная и мобильная. Разбирали действия СКА на установке. Обсуждали, что нужно прыгнуть выше головы, сбросить с плеч груз поражений. Сыграли очень прилично. В каких-то моментах переигрывали соперника, запирали их в зоне», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Это пятый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 29 ноября дома встретится со «Спартаком», а СКА 26 ноября в Череповце — с местной «Северсталью».
- 24 ноября 2020
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