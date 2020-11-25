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Тренер Пелино вернулся в магнитогорский «Металлург». Контракт рассчитан до конца сезона

Тренер Пелино вернулся в магнитогорский «Металлург». Контракт рассчитан до конца сезона
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Металлург» подписал соглашение с новым помощником главного тренера Майклом Пелино. Контракт рассчитан до конца сезона.

В сезоне-2013/2014 канадский тренер вошёл в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», в котором отработал пять лет, после чего перешёл в омский «Авангард». В сезоне-2019/2020 был помощником главного тренера, а затем возглавил ярославский «Локомотив».

В составе «Металлурга»: двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в сезонах-2013/2014 и 2015/2016, а также серебряный призёр чемпионата России-2016/2017. Серебряный призёр чемпионата России в составе «Авангарда» в сезоне-2018/2019. Олимпийский чемпион 2002 года, чемпион мира в 2003 и 2004 годах.

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