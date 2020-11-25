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Томаш Зогорна стал лучшим бомбардиром «Амура» за время выступления в КХЛ и Суперлиге

Томаш Зогорна стал лучшим бомбардиром «Амура» за время выступления в КХЛ и Суперлиге
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 25 ноября, хабаровский «Амур» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна отметился результативной передачей, благодаря которой достиг отметки в 158 очков за карьеру в хабаровском клубе. Как сообщает пресс-служба «тигров», чешский форвард стал лучшим бомбардиром «Амура» за время выступления в КХЛ и Суперлиге. Зогорна провёл за дальневосточников 299 матчей, в которых забросил 64 шайбы и сделал 94 результативные передачи.

По два очка в составе победителей набрали Павел Турбин (1+1), Дмитрий Лугин (1+1) и Денис Голубев (0+2). Голкипер «Амура» Марек Лангхамер отразил 41 бросок. Шайбы у «Куньлуня» забросили Вячеслав Лещенко и Андрей Баканов.

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