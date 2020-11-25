Скабелка: «Динамо» Мн доминировало со второго периода. Очко пойдёт «Локомотиву» в копилку

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2 ОТ).
«Матч получился быстрым. Очень быстрым. Минск здорово оказывал на нас давление. Первый период, наверное, остался за нами. Мы неплохо начали, получили преимущество в зоне атаки и заставляли соперника удаляться, но ничего из этого не выжали. И со второго периода уже Минск начал доминировать, и наверное всё-таки вторая половина матча осталась за «Динамо». И я скажу что по такой игре мы, наверное, завоевали одно очко, которое пойдёт нам в копилку», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.
Это пятая победа белорусского клуба в последних шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с подольским «Витязем», а «Локомотив» в Москве — со столичным «Динамо». Обе встречи состоятся 26 ноября.
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