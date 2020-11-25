Питерс — о 1:5 в матче с «Торпедо»: крайне неудачная игра, всё шло из рук вон плохо

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:5).



«Крайне неудачная игра. Было много того, что было не так, как должно быть. Если в последней домашней игре с «Торпедо» у нас было много возможностей довести матч до победы, то в этот раз всё шло из рук вон плохо. У нас практически не было шайбы. Нам очень много приходилось защищаться. И даже когда мы были в зоне атаки, нам приходилось работать, чтобы довести дело до какого-то момента.



Якуб Коварж сыграл 25 из 27 матчей? Мы знали про это и рассматривали вариант, чтобы поставить сегодня в ворота с первых минут Владимира Галкина, но передумали, потому что он слишком долго был в дороге перед игрой. Но я не стал бы винить наших вратарей в поражении. Есть люди, которые должны были сыграть гораздо лучше на поле. Когда к нам присоединится Хольцер, и у нас будет шесть легионеров, мы планируем давать Коваржу больше отдыхать.



Поэтому сейчас мы рассматриваем, кто из российских голкиперов станет бэкапом Коваржа. После поражения 1:5 от «Торпедо» нам надо сделать верные выводы и вернуться на победную тропу», – цитирует Питерса пресс-служба КХЛ.