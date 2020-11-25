Вудкрофт — о судействе в матче с «Локомотивом»: минское «Динамо» во многом пострадало

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

«Локомотив» – хорошая команда. Наш матч был чем-то похож на шахматы – много стратегии и защитной игры. Ярославцы хорошо играют в обороне, поэтому для нас было важно использовать свои шансы. Большую часть времени мы действовали лучше, чем гости. Мы заслужили два очка за победу.

Брэндон Козун – хороший игрок, который умеет создавать и реализовывать моменты. Надеюсь, он продолжит свою серию и поможет команде побеждать. Козун приносит пользу и играет большую роль в минском «Динамо».

У нас было много удалений? Это, скорее всего, из-за недостатка концентрации внимания. По поводу судейства я бы не хотел давать комментарии, но скажу так: мы во многом пострадали сегодня», – цитирует Вудкрофта пресс-служба минского клуба.