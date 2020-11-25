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О'Нилл: всегда приятно обыгрывать московское «Динамо», особенно сейчас

О'Нилл: всегда приятно обыгрывать московское «Динамо», особенно сейчас
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Йокерита» Брайан О’Нилл прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (6:1).

«Всегда приятно обыгрывать московское «Динамо», особенно сейчас, когда мы ещё внизу турнирной таблицы. Мы постепенно поднимаемся, и лишнее давление уходит.

Моя результативная серия? Думаю, дело в химии моего звена, всегда приятно играть со старыми друзьями, как Петер Регин и Ессе Йоэнсуу. Они могут играть в обороне и дают мне больше свободы в атаке. Конечно, без болельщиков тяжело играть, но они смотрят матчи по телевизору, и мы понимаем ответственность, что мы играем для них.

Продление контракта? У меня отличное взаимопонимание с руководством, тренерам, и я предан клубу», — цитирует О'Нилла пресс-служба КХЛ.

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