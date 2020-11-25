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Любимов: допускаю много позиционных ошибок. Пытаюсь исправляться, двигаться вперёд

Любимов: допускаю много позиционных ошибок. Пытаюсь исправляться, двигаться вперёд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Роман Любимов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:3).

«Хорошее начало с нашей стороны, потом немного потеряли концентрацию, пропустили. Но хорошо, что смогли вернуться в игру и в итоге победить. Во втором периоде игра пошла очень быстро и даже напоминала овертайм, «два в одного» в одну сторону, потом в другую. Запросто могло всё сложиться иначе, и мы бы не повели в счёте, а отыгрывались.

Моя игра в этом сезоне? Ещё работать и работать. Много допускаю позиционных ошибок. Пытаюсь исправляться, двигаться вперёд», — цитирует Любимова пресс-служба КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Любимов принял участие в 20 матчах, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-14».

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