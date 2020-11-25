«Спартак» расторг контракт с защитником Артёмом Волковым
«Спартак» расторг контракт с защитником Артёмом Волковым, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
21-летний защитник выступал в системе красно-белых с 2016 года. В минувшем сезоне Артём провёл один матч в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. В общей сложности за карьеру в клубе и лиге Волков сыграл шесть матчей, заработав показатель полезности "+1". В среднем за матч Артём проводил на льду чуть больше семи минут.
В нынешнем сезоне Волков находился в расположении клуба ВХЛ «Химик», однако участия в матчах регулярного чемпионата не принимал.
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