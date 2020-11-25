Тихонов: если посмотреть на линию нападения, то в «Металлурге» очень много мастеров

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
«Металлург» – сильный соперник. Если посмотреть на линию нападения, то в этой команде очень много мастеров. У «Магнитки» довольно опасное большинство. Это быстрая команда, у которой большой потенциал. Да, знакомых много, но нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы не очень уверенно отыграли прошлый матч, поэтому первым делом нам нужно себя привести в порядок, поймать свою игру и потом уже думать о сопернике.
Что случилось в матче с «Авангардом»? Мы провалили начало игры, нас перебегали и заставили ошибаться. Нам показали, как по-настоящему надо работать. Мы сейчас должны начинать матчи так, как играли против нас. Сегодня постараемся так и сделать», – цитирует Тихонова пресс-служба казанского клуба.
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