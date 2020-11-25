Тренер «Ак Барса»: «Металлург» дома действует активно, поэтому мы готовимся к прессингу

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Сегодня мы играем против очень мастеровитой команды. «Металлург» дома действует активно, поэтому мы готовимся к прессингу и выходу из-под него. У соперника есть мастеровитые ребята, которые могут исполнить. Нам нужно соблюдать игровую дисциплину, поменьше удаляться. Дисциплина и труд – то, что нам нужно сегодня в первую очередь.

Нам нужна нацеленность на ворота. Мы не забили ни одного гола, значит, это говорит о том, что мы недорабатывали. Если шайба не идёт в ворота, то нужно затаскивать её с мясом. Надо больше идти на ворота, тогда голы придут. А когда владеем шайбой больше соперника, но наносим в два раза меньше бросков – это уже мнимое преимущество. Нужно больше агрессии», – цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.