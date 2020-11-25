Арбитр Оскирко: моя награда за Олимпиаду – бронзовая медаль

Судья КХЛ Юрий Оскирко рассказал, как принял решение перейти из линейных арбитров в главные.

«В какой-то момент понял, что всё, хватит мне шайбы подавать, пора переходить в главные арбитры. Решение созрело достаточно давно, но я ждал 2010 года, ждал Олимпиады. И уже после неё окончательно решился. Первые годы пришлось покувыркаться в Высшей лиге, но потом дорос до КХЛ.

Ощущения от Олимпиады в Ванкувере? Это непередаваемо. Как у хоккеистов, так и у судей, Олимпиада – вершина карьеры. А если ты ещё привозишь с Игр медаль, то понимаешь, что всё было не зря. Медали несколько отличаются от тех, что вручают хоккеистам. Но всё равно это оценка твоего уровня. Моя награда за Олимпиаду – бронзовая медаль за работу на матче за третье место", — цитирует Оскирко пресс-служба КХЛ.