Билялов начнёт матч с магнитогорским «Металлургом». Он выйдет в старте впервые с октября
«Ак Барс» объявил состав на гостевую встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице казанского клуба в «Твиттере».
Место в воротах впервые с 10 октября займёт Тимур Билялов.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
- Юдин — Лямкин, Воронков — Азеведу — Зарипов;
- Педан — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;
- Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
- Сафонов — Рукавишников, Петров — Кормье — Галиев.
Сменщиком Билялова станет Адам Рейдеборн.
Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
«Авангард» всухую обыграл «Ак Барс» в матче, посвящённом 70-летию омского хоккея
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