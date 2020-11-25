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Билялов начнёт матч с магнитогорским «Металлургом». Он выйдет в старте впервые с октября

Билялов начнёт матч с магнитогорским «Металлургом». Он выйдет в старте впервые с октября
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» объявил состав на гостевую встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице казанского клуба в «Твиттере».

Место в воротах впервые с 10 октября займёт Тимур Билялов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Юдин — Лямкин, Воронков — Азеведу — Зарипов;
  • Педан — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;
  • Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
  • Сафонов — Рукавишников, Петров — Кормье — Галиев.

Сменщиком Билялова станет Адам Рейдеборн.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

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