Агент игроков НХЛ: своими финансовыми требованиями лига открыла банку с червями

Один из агентов, работающих с хоккеистами из НХЛ, в интервью финскому изданию Iltalehti прокомментировал разногласия между лигой и профсоюзом игроков, касающиеся возможного изменения условий уже подписанного коллективного соглашения. Напомним, что НХЛ требует от хоккеистов увеличения эскроу и увеличения процента контракта, который можно будет задержать к выплате.



«Пока что ничего не согласовано. Неизвестно, когда будет начало сезона и каким он будет. Своими требованиями о финансовых уступках НХЛ открыла банку с червями», — говорит один из агентов игроков.



«На минувших выходных лига и профсоюз не вели никаких переговоров. Все ждут. Считаю, что сезон-2020/2021 будет сыгран, но по какому расписанию и как — неизвестно. Вряд ли кто-то знает об этом сейчас», — отметил другой источник финского издания.

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