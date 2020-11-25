Агент игроков НХЛ: своими финансовыми требованиями лига открыла банку с червями

Один из агентов, работающих с хоккеистами из НХЛ, в интервью финскому изданию Iltalehti прокомментировал разногласия между лигой и профсоюзом игроков, касающиеся возможного изменения условий уже подписанного коллективного соглашения. Напомним, что НХЛ требует от хоккеистов увеличения эскроу и увеличения процента контракта, который можно будет задержать к выплате.
«Пока что ничего не согласовано. Неизвестно, когда будет начало сезона и каким он будет. Своими требованиями о финансовых уступках НХЛ открыла банку с червями», — говорит один из агентов игроков.
«На минувших выходных лига и профсоюз не вели никаких переговоров. Все ждут. Считаю, что сезон-2020/2021 будет сыгран, но по какому расписанию и как — неизвестно. Вряд ли кто-то знает об этом сейчас», — отметил другой источник финского издания.
- 25 ноября 2020
-
17:01
-
16:50
-
16:39
-
16:19
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
14:56
-
14:40
-
14:16
-
13:42
-
13:25
-
13:00
-
12:38
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:36
-
11:20
-
10:58
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:01
-
08:35
-
08:10
-
08:05
- 24 ноября 2020
-
23:53
-
23:11
-
22:56
-
22:47
-
22:35
-
22:29
-
22:20