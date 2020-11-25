«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»

Казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2.



На 15-й минуте матча Найджел Доус с передач Романа Рукавишникова и Стефана Да Косты вывел гостей вперёд. В начале второго периода Сергей Мозякин сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Артём Минулин. На 47-й минуте Максим Карпов и вовсе вывел магнитогорцев вперёд, однако всего через две минуты и 37 секунд Михаил Глухов с передачи Артёма Лукоянова сравнял счёт. Победный буллит реализовал Доус.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт дома, в Казани, 29 ноября с череповецкой «Северсталью». Магнитогорский «Металлург» 27 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик».