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«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»

«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2.

На 15-й минуте матча Найджел Доус с передач Романа Рукавишникова и Стефана Да Косты вывел гостей вперёд. В начале второго периода Сергей Мозякин сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Артём Минулин. На 47-й минуте Максим Карпов и вовсе вывел магнитогорцев вперёд, однако всего через две минуты и 37 секунд Михаил Глухов с передачи Артёма Лукоянова сравнял счёт. Победный буллит реализовал Доус.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт дома, в Казани, 29 ноября с череповецкой «Северсталью». Магнитогорский «Металлург» 27 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2020, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Доус (Рукавишников, Да Коста) – 14:51' (5x5)   1:1 Мозякин (Минулин) – 23:59' (5x4)   2:1 Карпов – 46:21' (5x5)   2:2 Глухов (Лукоянов) – 48:58' (5x5)   2:3 Доус – 65:00' (ПБ)
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