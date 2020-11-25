«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»

Казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2.
На 15-й минуте матча Найджел Доус с передач Романа Рукавишникова и Стефана Да Косты вывел гостей вперёд. В начале второго периода Сергей Мозякин сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Артём Минулин. На 47-й минуте Максим Карпов и вовсе вывел магнитогорцев вперёд, однако всего через две минуты и 37 секунд Михаил Глухов с передачи Артёма Лукоянова сравнял счёт. Победный буллит реализовал Доус.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Ак Барс» проведёт дома, в Казани, 29 ноября с череповецкой «Северсталью». Магнитогорский «Металлург» 27 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик».
- 25 ноября 2020
-
19:43
-
19:21
-
19:20
-
18:33
-
18:15
-
17:47
-
17:01
-
16:50
-
16:39
-
16:19
-
15:55
-
15:30
-
15:15
-
14:56
-
14:40
-
14:16
-
13:42
-
13:25
-
13:00
-
12:38
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:36
-
11:20
-
10:58
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:01
-
08:35
-
08:10
-
08:05
- 24 ноября 2020
-
23:53