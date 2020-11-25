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Кадейкин отдал эффектную голевую передачу на Хартикайнена

Кадейкин отдал эффектную голевую передачу на Хартикайнена
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин отдал эффектную голевую передачу на Теэму Хартикайнена. Это произошло в домашней встрече с нижнекамским «Нефтехимиком».

На 46-й минуте при счёте 4:2 в пользу уфимцев защитник нижнекамцев Кирилл Воробьёв был удалён за подножку. Менее чем через минуту «Салават» реализовал численное большинство. Сакари Маннинен сделал пас за Микаэля Гранлунда, у которого не получился бросок. Шайба отскочила к Кадейкину, находившемуся на пяточке. Тот не глядя отдал передачу назад, где Хартикайнену оставалось только попасть в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Салавата».

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