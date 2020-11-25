Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся: Тарасов провёл неплохой матч с «Нефтехимиком». Подумаем, кого поставить со СКА

Лямся: Тарасов провёл неплохой матч с «Нефтехимиком». Подумаем, кого поставить со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (6:2).

«У нас был хороший старт. Возможно, это повлияло на второй период, он был сумбурным. Отлично сыграли в большинстве, нас выручал Тарасов, провёл неплохой матч. До этого Метсола играл отлично. Подумаем, кого поставить на следующую встречу.

Амиров доказал, что достоин лучшего места в составе, чем 13-й форвард? Сегодня он забил гол после травмы, это позитивная вещь для Амирова и команды. Посмотрим, что будет дальше. Родион может играть ещё лучше», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2.

Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020