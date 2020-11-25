Лямся: Тарасов провёл неплохой матч с «Нефтехимиком». Подумаем, кого поставить со СКА
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (6:2).
«У нас был хороший старт. Возможно, это повлияло на второй период, он был сумбурным. Отлично сыграли в большинстве, нас выручал Тарасов, провёл неплохой матч. До этого Метсола играл отлично. Подумаем, кого поставить на следующую встречу.
Амиров доказал, что достоин лучшего места в составе, чем 13-й форвард? Сегодня он забил гол после травмы, это позитивная вещь для Амирова и команды. Посмотрим, что будет дальше. Родион может играть ещё лучше», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
Напомним, уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2.
Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду
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