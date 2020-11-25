Буцаев — о 2:6 с «Салаватом»: без бросков нет голов
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:6).
«Первый период мы проспали или не настроились. Соперник забил быстрые голы, нам не хватило концентрации и понимания, что надо делать. Во втором игровом отрезке сыграли лучше, забили гол, создали моменты, но их не реализовали.
Была установка бросать Тарасову верхом при входе в зону? Без бросков нет голов. Где-то бросали, но мы делали много лишних передач. Это зависит от мастерства», — приводит слова Буцаева «Горобзор.ру».
Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2.
Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду
- 25 ноября 2020
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