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Буцаев — о 2:6 с «Салаватом»: без бросков нет голов

Буцаев — о 2:6 с «Салаватом»: без бросков нет голов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:6).

«Первый период мы проспали или не настроились. Соперник забил быстрые голы, нам не хватило концентрации и понимания, что надо делать. Во втором игровом отрезке сыграли лучше, забили гол, создали моменты, но их не реализовали.

Была установка бросать Тарасову верхом при входе в зону? Без бросков нет голов. Где-то бросали, но мы делали много лишних передач. Это зависит от мастерства», — приводит слова Буцаева «Горобзор.ру».

Напомним, что уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 6:2.

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