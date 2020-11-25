Александр Алексеев прокомментировал возможный отъезд в «Вашингтон»

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев рассказал о смене стиля игры, победе в матче с «Нефтехимиком» и ответил на вопрос о звонке из «Вашингтон Кэпиталз».



«Хороший матч получился, сделали всё как надо. Отличная победа. Не думаю об отъезде за океан, важно, как играю, важна победа. «Салават Юлаев» — великий клуб, с большой историей. Рад, что выиграли в день рождения.



Звонили ли мне из «Вашингтона»? Пока ничего не говорили, не слышал.



Есть ли настрой взять реванш у СКА? В Питере было обидное поражение. Надо зубами вытягивать матч, брать реванш.



Стал больше подключаться к атакам? Да, все становится с каждой встречей лучше и лучше. Стараюсь играть смелее, активнее впереди.



Не запрещает ли Лямся мне бегать вперёд? Всё остаётся в раздевалке, мы выполняем его установку, играем по плану, не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Алексеева «Горобзор.ру».

Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду