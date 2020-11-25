Йормакка забросил первую шайбу за «Сибирь» после изящной комбинации

В матче с рижским «Динамо» финский нападающий Пекка Йормакка забросил первую шайбу за «Сибирь».

На 10-й минуте встречи новосибирцы убежали в контратаку «три в два». Олег Ли сделал пас на ход Данилу Романцеву, тот смог принять шайбу и сделать передачу вдоль ворот. Йормакке оставалось попасть в пустые ворота, что он и сделал.

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Напомним, в начале октября «Сибирь» подписала контракт с 30-летним финским нападающим Пеккой Йормаккой. Соглашение подписано до 30 апреля 2021 года. В КХЛ форвард дебютировал в сезоне-2014/2015 в составе «Йокерита», за который отыграл четыре сезона, а затем перешёл в «Витязь», где и провёл сезон-2019/2020 (48 матчей, 21 очка (9+12).