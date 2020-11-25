Харри Песонен: встреча с «Ак Барсом» была похожа на матч плей-офф

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Харри Песонен подвёл итоги матча с казанским «Ак Барсом» (2:3 Б).



«Встреча была похожа на матч плей-офф, встречались две хорошие команды. Не так много было голевых моментов, зато много силовой борьбы. В атаке мы чуть-чуть уступили казанцам. Это, несомненно, разочаровывает. Мы все знаем, насколько высоко располагается «Ак Барс», насколько это физически подготовленная команда. Чтобы их обыграть, продвинуться в таблице, необходимо выигрывать всю борьбу, что нам, к сожалению, сегодня не удалось», — приводит слова Песонена пресс-служба КХЛ.



Напомним, казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2.

«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»