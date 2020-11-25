Тарасов: сегодня у «Салавата Юлаева» день рождения, было важно выиграть

Вратарь «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов прокомментировал итоги встречи с «Нефтехимиком» (6:2).



«Начали мощно и активно. У нашего клуба крупная дата, день рождения, было важно выиграть. Если говорить о своей игре, то в первом голе немного недоработали, пошла контратака, я не выручил. Старались друг другу помогать. Нам перед матчем сказали, что сегодня большой день. Все понимали, что важно начать мощно. У нас не было обрезов, были ошибки сначала с моей стороны, пас не точно отдал. Но рад, что все у нас друг другу помогают.



Не тяжело ли ездить из «Тороса» в «Салават Юлаев»? Это жизнь спортсмена, ничего необычного, нужно подстраиваться под ситуацию», — приводит слова Тарасова «Горобзор.ру».

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