Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тарасов: сегодня у «Салавата Юлаева» день рождения, было важно выиграть

Тарасов: сегодня у «Салавата Юлаева» день рождения, было важно выиграть
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов прокомментировал итоги встречи с «Нефтехимиком» (6:2).

«Начали мощно и активно. У нашего клуба крупная дата, день рождения, было важно выиграть. Если говорить о своей игре, то в первом голе немного недоработали, пошла контратака, я не выручил. Старались друг другу помогать. Нам перед матчем сказали, что сегодня большой день. Все понимали, что важно начать мощно. У нас не было обрезов, были ошибки сначала с моей стороны, пас не точно отдал. Но рад, что все у нас друг другу помогают.

Не тяжело ли ездить из «Тороса» в «Салават Юлаев»? Это жизнь спортсмена, ничего необычного, нужно подстраиваться под ситуацию», — приводит слова Тарасова «Горобзор.ру».

Дубль Алексеева помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Это третья победа уфимцев кряду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020