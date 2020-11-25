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Илья Воробьёв прокомментировал безголевую серию Плотникова, не забивающего 15 матчей кряду

Илья Воробьёв прокомментировал безголевую серию Плотникова, не забивающего 15 матчей кряду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мыслями о безголевой серии нападающего Сергея Плотникова. Форвард не забивает уже 15 матчей кряду.

«Плотников не забивает уже 15 матчей подряд? Надо смотреть, ведь он работает и пашет за троих, вперёд и назад», — приводит слова Воробьёва пресс-служба магнитогорского клуба.

Напомним, магнитогорский «Металлург» в серии буллитов уступил казанскому «Ак Барсу». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Это третий подряд проигрыш магнитогорского клуба. Команда Ильи Воробьёва потерпела восьмое поражение в десяти последних встречах и десятое — в последних четырнадцати матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» потерпел 10-е поражение в последних 14 матчах, по буллитам уступив «Ак Барсу»
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