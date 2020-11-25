Обладатель Кубка Стэнли сезона-2010/2011 Джонни Бойчак завершил карьеру

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак объявил о завершении игровой карьеры, сообщается на официальной странице «островитян».



Причиной такого решения стала травма глаза, которую хоккеист получил 4 марта 2020 года в матче с «Монреаль Канадиенс». Тогда ему наложили 90 швов на веко.



Сейчас Бойчаку 36 лет. Помимо «Айлендерс» выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Бостон Брюинз».



Бойчак был задрафтован в 2002 году «Колорадо» во втором раунде под общим 61-м номером.



В НХЛ защитник принял участие в 725 матчах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 152 результативные передачи при показателе полезности «+123» и 331 минуте штрафного времени. В сезоне-2010/2011 стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».

«Ненавижу на это смотреть». В НХЛ игроку с размаха ударили коньком в лицо Зак Бойчак чуть не лишился глаза — это выглядело по-настоящему страшно.