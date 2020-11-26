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Заварухин: «Сибири» было тяжело играть после матча с ЦСКА, но игроки выдержали

Заварухин: «Сибири» было тяжело играть после матча с ЦСКА, но игроки выдержали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2). Автором победной шайбы стал нападающий Никита Шашков, отличившийся за 10 минут до конца третьего периода.

«Тяжёлая игра, начали хорошо, забив два гола с контратак. Во втором периоде было много потерь в средней зоне, было тяжело играть после матча с ЦСКА, но игроки выдержали, и вратарь помог. В большинстве шайба медленно ходила, не было той агрессии», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

В предыдущем матче новосибирская команда на выезде уверенно переиграла ЦСКА (5:1). Следующую встречу «Сибирь» проведёт 27 ноября с «Куньлунь Ред Стар». Рижане сыграют с «Сочи» 28 ноября.

Шайба Никиты Шашкова принесла «Сибири» четвёртую победу кряду
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