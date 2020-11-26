Заварухин: «Сибири» было тяжело играть после матча с ЦСКА, но игроки выдержали
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2). Автором победной шайбы стал нападающий Никита Шашков, отличившийся за 10 минут до конца третьего периода.
«Тяжёлая игра, начали хорошо, забив два гола с контратак. Во втором периоде было много потерь в средней зоне, было тяжело играть после матча с ЦСКА, но игроки выдержали, и вратарь помог. В большинстве шайба медленно ходила, не было той агрессии», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.
В предыдущем матче новосибирская команда на выезде уверенно переиграла ЦСКА (5:1). Следующую встречу «Сибирь» проведёт 27 ноября с «Куньлунь Ред Стар». Рижане сыграют с «Сочи» 28 ноября.
Шайба Никиты Шашкова принесла «Сибири» четвёртую победу кряду
- 26 ноября 2020
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
08:06
-
04:11
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
23:46
-
23:12
-
23:10
-
23:00
-
22:42
-
22:28
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:50
-
20:30
-
20:24
-
20:11
-
19:43
-
19:21
-
19:20
-
18:33
-
18:15
-
17:47
-
17:01
-
16:50
-
16:39
-
16:19
-
15:55
-
15:30
Партнерский контент