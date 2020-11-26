Шашков: во втором периоде «Сибирь» перестала выполнять установку тренера
Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2). Российский форвард стал автором победной шайбы, отличившись за 10 минут до конца третьего периода.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
«Забили два быстрых гола, это дало эмоции. Во втором периоде перестали выполнять установку тренера, потом позволили сопернику сравнять счёт. Удачно забили в третьем периоде и в конце матча выдержали», — цитирует Шашкова пресс-служба КХЛ.
В предыдущем матче новосибирская команда на выезде уверенно переиграла ЦСКА (5:1). Следующую встречу «Сибирь» проведёт 27 ноября с «Куньлунь Ред Стар». Рижане на следующий день сыграют с «Сочи».
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