Индрашис: в конце где-то не хватило везения, как «Сибири» с их третьей шайбой

Нападающий рижского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3).

«Проспали начало матча. Думаю, что если будем так же играть, как второй и третий, то победы никуда не уйдут от нас. В конце не хватило где-то везения, как «Сибири» с их третьей шайбой», — цитирует Индрашиса пресс-служба КХЛ.

На 10-й минуте матча забил Пекка Йормакка с передач Данила Романцева и Олега Ли. Спустя минуту и 17 секунд Юусо Пуустинен удвоил преимущество новосибирцев. Ему ассистировали Микаэль Руохомаа и Егор Миловзоров. На шестой минуте второго игрового отрезка Глеб Зырянов с передач Джордана Мюррея и Геннадия Столярова отыграл одну шайбу. А в начале третьего периода Индрашис сумел сравнять счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Мюррей и Лаурис Дарзиньш. Тем не менее в середине периода Никита Шашков вновь вывел гостей вперёд.