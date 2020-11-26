Глухов: гол не пахнет, как говорят. Комбинации там никакой не было

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).
«Здорово, что выиграли, забрали очки у конкурента. Одно, конечно, отдали, но себе взяли два. Сегодня у нас здорово сыграло меньшинство – много разрушали. В концовке у соперника было два большинства подряд, мы выстояли и довели до овертайма. Моментики были хорошие в игре «три на три», и Тимур Билялов молодец – вытащил нас, когда в овертайме соперник выбегал «один в ноль». И на буллитах он, конечно, красавчик.
Мой гол? Нам говорят больше бросать – любой бросок опасен. Комбинации там никакой не было, Артём Лукоянов бросил, шайба отлетела от лицевого борта. К шайбе я подходил уже с мыслью, что надо просто набросить её на ворота. Получилось подтверждение, что любой бросок может зайти. Гол не пахнет, как говорят.
Хорошо, что мы быстро отыгрались. Но и потом там был момент выхода «три в один», зря я отдавал, конечно. Тренеры нам говорят бросать, а я увидел партнёра и начал передачу делать», — цитирует Глухова пресс-служба казанского клуба.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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