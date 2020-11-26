Зиазов: казахстанская лига удручает. Сыграешь год-два, можно заканчивать с хоккеем

Нападающий «Лады» Айрат Зиазов, начинавший нынешний сезон в составе «Сарыарки», раскритиковал уровень чемпионата Казахстана.

«Когда нам сказали, что мы уходим из Высшей лиги, все расстроились. Казахстанская лига, скажем так, немножко удручает, тяжело там играть. Думаю, болельщики „Сарыарки“ не этого ждали. Они хотят вернуться в ВХЛ. К тому же там сейчас не пускают зрителей на стадион. В общем, совсем беда.

Всё-таки ВХЛ и Казахстан — это совсем разные вещи. Кто бы что ни говорил, эти лиги очень различаются. Начиная с составов команд, мастерства игроков. Скажу так, там неинтересно. Поэтому я сам попросился уйти. Хотя скажу, что для молодых ребят Казахстан — это хорошая лига на самом деле. Там в «Сарыарке» сейчас собрали ребят 1999-2000 годов рождения. Вот для них, для их роста и развития это хорошее место.

А вот для взрослых игроков… Если ты сыграешь там год-два, то уже можешь заканчивать с хоккеем. Для меня это выглядело так. Я понимал, что если останусь там, то мне в дальнейшем будет тяжело. Именно в плане мотивации, целей. Я очень благодарен главному тренеру Александру Юрьевичу Соколову, потому что я однажды чуть не закончил три года назад, а он меня позвал в «Сарыарку». Он тогда мне очень помог. Но сейчас я решил, что если останусь, то куда потом деваться после этой лиги?», — цитирует Зиазова пресс-служба ВХЛ.