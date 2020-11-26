Кожевников: у «Автомобилиста» дыра в главной линии. Непонятен принцип комплектования

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в «Автомобилисте».

«На эффекте новизны, на лёгкой предсезонке Екатеринбург хорошо вошёл в чемпионат, но в последнее время команда Питерса смотрится всё хуже и хуже. Тенденция понятна — и думаю, чем ближе будет плей-офф, тем больше будет беспокойства. И у Екатеринбурга, и, возможно, у Балашихи. Сегодня «Автомобилист» играет в Челябинске, а «Трактор» после домашней неудачи с московским «Динамо» будет очень опасен. Для «Автомобилиста» «пахнет» четвёртым поражением кряду. А впереди — домашняя серия против ЦСКА, Уфы и московского «Динамо». Вся критика у «Автомобилиста», похоже, впереди.

Питерс — копия Хартли? Да, они похожи, но только в «Авангарде» три первых голкипера, а в «Автомобилисте» — один. Коварж — интересный вратарь, он может вытащить одну игру, но у него есть проблемы с настроением, а значит, и стабильностью. Таким людям просто необходима конкуренция в линии, а её в Екатеринбурге нет. Это, кстати, удивительно — состав у «Автомобилиста» в обороне и особенно в атаке плотный, а в главной линии — дыра. Не совсем понятен принцип комплектования.

Моё мнение — на плей-офф «Автомобилисту» нужно искать конкурента Коваржу, оживлять его. На месте Питерса позвонил бы другу Хартли и попросил бы Бобкова или Гарипова. Тот же Гарипов в последнее время где-то в тени, но все помнят, как пару лет назад он в «Ак Барсе» стал самым ценным игроком плей-офф и подтащил Казань к Кубку Гагарина. Такой ход напрашивается, но для этого менеджерам надо не спать, а искать варианты, договариваться», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.