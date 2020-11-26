Бойчак — о завершении карьеры: тяжело, когда тебе говорят, что ты больше не будешь играть

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак прокомментировал решение завершить игровую карьеру из-за травмы глаза.
«С периферическим зрением у меня, на самом деле, не всё в порядке. Мне сказали, что у меня повреждение глазного нерва и что-то ещё, так что мне было сложно всё воспринимать. Я прошёл разные тесты, и всё было очень и очень трудно.
Тяжело, когда тебе говорят, что ты больше не будешь играть, а если будешь, то могут быть очень серьезные последствия. Травма заставила меня перестать играть, но я не знаю, как правильно это назвать – завершение карьеры или попадание в долгосрочный список травмированных. Я только знаю, что больше мне играть нельзя, потому что это небезопасно.
Относительно будущего у меня планов нет. Я два месяца ходил по врачам. Я пытаюсь думать, что делать дальше, но пока точно не знаю. Конечно, я хочу остаться на Лонг-Айленде. Мы здесь построили дом. Уходить я не собирался. Так что пока просто не знаю», – цитирует Бойчака пресс-служба НХЛ.
- 26 ноября 2020
-
11:05
-
10:41
-
10:30
-
10:08
-
09:46
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:10
-
08:06
-
04:11
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
23:46
-
23:12
-
23:10
-
23:00
-
22:42
-
22:28
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:50
-
20:30
-
20:24
-
20:11
-
19:43
-
19:21
-
19:20
-
18:33
-
18:15
-
17:47
-
17:01