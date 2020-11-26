Бойчак — о завершении карьеры: тяжело, когда тебе говорят, что ты больше не будешь играть

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак прокомментировал решение завершить игровую карьеру из-за травмы глаза.

«С периферическим зрением у меня, на самом деле, не всё в порядке. Мне сказали, что у меня повреждение глазного нерва и что-то ещё, так что мне было сложно всё воспринимать. Я прошёл разные тесты, и всё было очень и очень трудно.

Тяжело, когда тебе говорят, что ты больше не будешь играть, а если будешь, то могут быть очень серьезные последствия. Травма заставила меня перестать играть, но я не знаю, как правильно это назвать – завершение карьеры или попадание в долгосрочный список травмированных. Я только знаю, что больше мне играть нельзя, потому что это небезопасно.

Относительно будущего у меня планов нет. Я два месяца ходил по врачам. Я пытаюсь думать, что делать дальше, но пока точно не знаю. Конечно, я хочу остаться на Лонг-Айленде. Мы здесь построили дом. Уходить я не собирался. Так что пока просто не знаю», – цитирует Бойчака пресс-служба НХЛ.