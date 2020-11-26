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Бобровский: не стоит ждать, что в России всегда будут вратари высочайшего уровня

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бобровский: не стоит ждать, что в России всегда будут вратари высочайшего уровня
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о системе подготовки вратарей в России.

«Система, конечно, есть. С вратарями работают. В СКА работает Рашит Давыдов, это очень грамотный специалист, он работает в плане психологии и техники. Создана модель по России (НППХ – Национальная программа подготовки хоккеистов). Я полностью её не читал, но пролистал. Видно, что много людей было вовлечено в разработку этой модели, и это не только для одной школы, а для всей страны. Другое дело, как тренеры будут это преподавать, воплощать, как будут следить.

Но это ступень в развитии. Сначала нужно создать материал, потом люди будут подтягиваться, всё больше тренерских кадров будут этому обучать. Поэтому я бы сказал, что есть система развития, но в любой системе бывают взлёты и падения. Не стоит ждать, что у нас всегда будут вратари высочайшего уровня. Школа работает, школа развивается — это здорово», — сказал Бобровский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Михайловой.

«В России есть система подготовки голкиперов. Мы строим вратарскую крепость»
Большое интервью с вратарём «Флориды» и сборной России Сергеем Бобровским.
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