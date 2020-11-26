Ягр: очень легко стать президентом чего бы то ни было на один день

Бывший хоккеист «Авангарда», владелец чешского клуба «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что сложнее — быть просто игроком или быть менеджером и владельцем клуба.

«Самое сложное — это совмещать эти две роли. Мне нужно руководить командой, проводить деловые встречи, а после идти и упорно тренироваться. Совмещать — самое сложное. Знаете, это сильно выматывает и в моральном, и в физическом плане. Когда ты работаешь в роли менеджера, устаёшь морально, когда тренируешься — физически.

Хотел бы я стать президентом Чехии? Политика — это непростое дело. Ты должен быть готов к тяжёлой работе. Многим людям интересно было бы узнать, смог бы я пойти на такой шаг. Нет. Это сложнейшая работа. Ответственность за всю страну. Нужно работать с пяти утра до десяти вечера. Это непросто.

Гашек намерен баллотироваться на пост? Я не думаю, что он… Возможно, когда-нибудь… В первую очередь он должен осознать, что это серьёзный вызов, тяжёлая работа, ответственность. Так что я даже не знаю. Очень легко стать президентом чего бы то ни было на один день. А вот на четыре года или пять лет… Удачи!.. Я просто хочу свободы», — цитирует Ягра Sport24.