Ягр: очень легко стать президентом чего бы то ни было на один день

Бывший хоккеист «Авангарда», владелец чешского клуба «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что сложнее — быть просто игроком или быть менеджером и владельцем клуба.
«Самое сложное — это совмещать эти две роли. Мне нужно руководить командой, проводить деловые встречи, а после идти и упорно тренироваться. Совмещать — самое сложное. Знаете, это сильно выматывает и в моральном, и в физическом плане. Когда ты работаешь в роли менеджера, устаёшь морально, когда тренируешься — физически.
Хотел бы я стать президентом Чехии? Политика — это непростое дело. Ты должен быть готов к тяжёлой работе. Многим людям интересно было бы узнать, смог бы я пойти на такой шаг. Нет. Это сложнейшая работа. Ответственность за всю страну. Нужно работать с пяти утра до десяти вечера. Это непросто.
Гашек намерен баллотироваться на пост? Я не думаю, что он… Возможно, когда-нибудь… В первую очередь он должен осознать, что это серьёзный вызов, тяжёлая работа, ответственность. Так что я даже не знаю. Очень легко стать президентом чего бы то ни было на один день. А вот на четыре года или пять лет… Удачи!.. Я просто хочу свободы», — цитирует Ягра Sport24.
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