«Куньлунь» заключил пробный контракт с 35-летним защитником Евсеенковым

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с российским защитником Александром Евсеенковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит пробный характер.

На протяжении двух последних сезонов 35-летний защитник выступал за «Витязь». В минувшем регулярном чемпионате Александр сыграл 51 матч, в котором забросил одну шайбу и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-9" и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Евсеенков принял участие в двух матчах.

За карьеру в КХЛ защитник также выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Северсталь» и «Нефтехимик». В общей сложности Евсеенков сыграл 513 матчей, набрав 146 (26+120) очков при полезности "-18" и 279 минутах штрафа.