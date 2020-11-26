Лещёв: на данный момент нет чёткого понимания, кто поедет на ЮЧМ, но у нас ещё есть время

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв подвёл итоги учебно-тренировочного сбора команды в Новогорске.

«В связи со сложившийся эпидемиологической ситуацией в мире в этом году у сборной были отменены все выезды, которые в предыдущие сезоны позволяли тренерскому штабу просмотреть максимальное количество игроков — кандидатов на юниорский чемпионат мира, традиционно проходящий в апреле. Хочется поблагодарить Федерацию хоккея России за эту возможность собрать ребят в Новогорске, посмотреть и оценить уровень их подготовки — это очень важно как для тренерского штаба, так и для самих спортсменов.

На данный момент чёткого понимания, кто поедет на чемпионат мира, пока нет, но у нас ещё есть время, чтобы отобрать сильнейших. Вместе со скаутской и аналитической службами ФХР тренерский штаб команды продолжит следить за каждым претендентом в сборную.

На завершившемся сборе мы провели усиленные тренировки, поработали с игроками индивидуально, с каждым провели беседы. В нынешней ситуации очень важно настраивать ребят не только физически, но и психологически.

Начало сезона у всех выдалось непростое: отменялись выезды, в клубах переносились матчи, многим игрокам пришлось пройти карантин. Мы старались делать всё возможное, как во время самоизоляции в начале года, так и сейчас, чтобы у хоккеистов была возможность тренироваться удалённо: направляли им тренировочные материалы, подключались по видеосвязи. Это новые реалии, в которых мы успешно научились существовать. Сейчас на сборах все спортсмены успешно прошли тесты, на самочувствие никто не жаловался», — приводит слова Лещёва пресс-служба ФХР.