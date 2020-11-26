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TSN составил рейтинг лучших игроков МЧМ всех времён. Первый — Форсберг, второй — Буре

TSN составил рейтинг лучших игроков МЧМ всех времён. Первый — Форсберг, второй — Буре
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Авторитетное североамериканское издание TSN опубликовало топ-25 хоккеистов в истории молодёжных чемпионатов мира.

Вторую строчку в рейтинге занял российский нападающий Павел Буре. Также в рейтинг вошли россияне Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов, Александр Могильный, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Белошейкин и Михаил Татаринов.

1. н. Петер Форсберг (Швеция);
2. н. Павел Буре (СССР);
3. з. Вячеслав Фетисов (СССР);
4. н. Уэйн Гретцки (Канада);
5. н. Джордан Эберле (Канада);
6. н. Маркус Нэслунд (Швеция);
7. н. Владимир Крутов (СССР);
8. н. Роберт Райхел (Чехия);
9. н. Эрик Линдрос (Канада);
10. н. Александр Могильный (СССР);
11. н. Александр Овечкин (Россия);
12. в. Кэри Прайс (Канада);
13. н. Владимир Ружичка (Чехия);
14. з. Райан Эллис (Канада);
15. з. Рейо Руотсалайнен (Финляндия);
16. н. Евгений Кузнецов (Россия);
17. в. Евгений Белошейкин (СССР);
18. н. Яромир Ягр (Чехия);
19. н. Джон Таварес (Канада);
20. н. Эса Тикканен (Финляндия);
21. в. Мэнни Легаси (Канада);
22. н. Зак Паризе (США);
23. н. Патрис Бержерон (Канада);
24. н. Филип Форсберг (Швеция);
25. з. Михаил Татаринов (СССР).

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