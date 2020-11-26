Форвард «Авангарда» Егор Чинахов прервал безголевую серию из 6 матчей
Омский «Авангард» и хабаровский «Амур» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 2:1 в пользу подопечных Боба Хартли.
На 5-й минуте первого периода вторую шайбу «Авангарда» забросил в большинстве нападающий Егор Чинахов. Нападающий омского клуба прервал серию из 6 матчей без заброшенных шайб, он не забивал с 1 ноября.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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