Форвард «Авангарда» Егор Чинахов прервал безголевую серию из 6 матчей

Омский «Авангард» и хабаровский «Амур» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 2:1 в пользу подопечных Боба Хартли.

На 5-й минуте первого периода вторую шайбу «Авангарда» забросил в большинстве нападающий Егор Чинахов. Нападающий омского клуба прервал серию из 6 матчей без заброшенных шайб, он не забивал с 1 ноября.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.