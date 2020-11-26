Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин получили награды за прошлый сезон КХЛ

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин получили из рук президента КХЛ Алексея Морозова награды, которыми отмечаются лучшие игроки прошедшего сезона.

Напомним, Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он набрал 65 очков (17+48). Дмитрий Яшкин стал обладателем приза «Золотая клюшка» как самый ценный игрок регулярного чемпионата. Кроме того, оба хоккеиста стали обладателями приза «Лучшая тройка», который вручается самому результативному сочетанию регулярного чемпионата.

«В прошлом сезоне наша команда играла здорово, получилось забивать много голов, — сказал Шипачёв, слова которого приводит пресс-служба КХЛ. — Рад, что стал лучшим бомбардиром. Партнёры очень хорошо действовали, создавали моменты, забрасывали шайбы. Мне оставалось только отдавать им передачи. В этом сезоне у нас тоже отличная тройка».

«Конечно, очень приятно получить награду в дебютном сезоне КХЛ, — добавил Яшкин. — Это мотивирует повторить подобное достижение и в новом сезоне. В нашей тройке быстро сложилось взаимопонимание. Мы знали, кто и зачем нужен в этом сочетании. У нас всё получалось на протяжении всего сезона».