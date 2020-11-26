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Панарин: боюсь, что, удовлетворив все материальные запросы, потеряю вкус к жизни

Панарин: боюсь, что, удовлетворив все материальные запросы, потеряю вкус к жизни
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своём отношении к деньгам.

«Я стараюсь себя сдерживать. Честно говоря, боюсь, что, удовлетворив все материальные запросы, потеряю вкус к жизни. У меня есть система: заработаю за игру четыре очка — отложу десять тысяч долларов. Однажды так накопил и купил часы Audemars Piguet.

Я стараюсь думать о будущем. Много инвестирую, в том числе в киберспорт. Если к тебе приходит успех, лучшее, что ты можешь сделать, — это не растрачивать всё впустую. И, конечно, помогать тем, кому повезло меньше», — приводит слова Панарина Tatler.

28-летний Панарин, подписавший летом 2019 года семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 95 (32+63) очками в 69 матчах минувшего сезона НХЛ и коэффициентом полезности «+36» при 20 минутах штрафного времени.

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