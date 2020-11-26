Дубль Варнакова помог «Торпедо» обыграть «Йокерит»

«Торпедо» обыграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Главным героем встречи стал форвард «Торпедо» Михаил Варнаков, который оформил дубль. Голкипер хозяев Андрей Тихомиров отразил 37 бросков. Шайбы у «Йокерита» забросили Ээли Толванен и Марко Анттила.

Это третья победа нижегородского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 29 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Йокерит» 28 ноября в Подольске — с местным «Витязем».