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Дубль Варнакова помог «Торпедо» обыграть «Йокерит»

Дубль Варнакова помог «Торпедо» обыграть «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» обыграло финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Главным героем встречи стал форвард «Торпедо» Михаил Варнаков, который оформил дубль. Голкипер хозяев Андрей Тихомиров отразил 37 бросков. Шайбы у «Йокерита» забросили Ээли Толванен и Марко Анттила.

Это третья победа нижегородского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 29 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Йокерит» 28 ноября в Подольске — с местным «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 Толванен (Грант, Шрёдер) – 12:33' (5x5)   1:1 Варнаков (Клус) – 22:54' (5x5)   2:1 Белевич (Жафяров, Чехович) – 24:31' (5x5)   2:2 Анттила (Иконен) – 48:56' (5x5)   3:2 Варнаков (Шварц) – 57:23' (5x5)
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