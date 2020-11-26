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Минское «Динамо» в овертайме одолело «Витязь»

Минское «Динамо» в овертайме одолело «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Динамо» Роман Горбунов. Дубль у хозяев оформил Райан Спунер. Голкипер минчан Доминик Фурх отразил 20 бросков. Два очка в составе «Витязя» набрал Джастин Дэнфорт.

Это шестое поражение подмосковного клуба в семи последних играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 28 ноября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Динамо» 29 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2020, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Спунер (Лодня) – 11:06' (5x5)   1:1 Даугавиньш (Дэнфорт, Хультстрём) – 25:50' (5x4)   2:1 Шарангович (Мёрфи, Демков) – 38:37' (5x5)   2:2 Бородкин (Ларичев, Бардаков) – 41:59' (5x5)   2:3 Теденбю (Дэнфорт) – 46:30' (5x5)   3:3 Спунер (Козун) – 56:27' (5x5)   4:3 Горбунов (Шарангович) – 62:06' (3x3)
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