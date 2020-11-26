Минское «Динамо» в овертайме одолело «Витязь»

Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Динамо» Роман Горбунов. Дубль у хозяев оформил Райан Спунер. Голкипер минчан Доминик Фурх отразил 20 бросков. Два очка в составе «Витязя» набрал Джастин Дэнфорт.

Это шестое поражение подмосковного клуба в семи последних играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 28 ноября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Динамо» 29 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».