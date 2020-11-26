Разин: сколько СКА создал, столько и забил. У них каждый гол стоит намного дороже нашего

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3).
«Пятая игра через день, тяжёлый график. Усталость, потеря концентрации. Первый гол — нас на пересменке поймали, это чистая потеря концентрации. Третий период, к сожалению, мы проиграли. Ребят не в чем упрекнуть, они старались. Считаю, хорошо играли, голы красивые забили, могли ещё. Можно сказать, сколько соперник создал, столько и забил. На то они и игроки СКА, у них каждый гол стоит намного дороже нашего. Мы должны добавить уверенности в себе», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.
Это третья кряду победа петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 28 ноября в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» 29 ноября в Казани — с местным «Ак Барсом».
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