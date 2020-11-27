Питерс: игра «Автомобилиста» в большинстве — во многом заслуга Дацюка

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4 ОТ).

«Наша игра в большинстве — во многом заслуга Павла Дацюка. Это человек с огромным опытом, оказывает огромное влияние на игру команды, совершает невообразимые вещи. Можно было заметить, что наша игра в большинстве сильно отличалась, когда Павел получил травму и выбыл на продолжительное время. Сейчас его сочетание с Макеевым мне очень нравится. Я бы отметил и остальных игроков — они проделывают отличную работу. Помимо бригад большинства отмечу и работу в меньшинстве.

У нас изначально был план заиграть Галкина. Мы планировали, что он сыграет с «Торпедо», но так как он пропустил несколько дней перед тем, как приехать в команду, мы поставили Якуба. Мы изначально планировали давать Якубу отдыхать — порядка 25-27 матчей в сезоне. К сожалению, Галкин пропустил предсезонную подготовку, частично у него была травма и он не так много времени провел с основной командой. Мы отправили его в ВХЛ, где он показал отличную игру, поэтому сейчас он присоединился к нашей команде. У нас есть молодые вратари — Владимир Галкин и Владислав Гросс, который играет в ВХЛ. Мы планируем активно проводить их ротацию, и во второй части сезона дать Якубу отдохнуть и посмотреть на наших молодых вратарей», — цитирует Питерса пресс-служба КХЛ.