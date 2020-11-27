Гатиятулин: в прошлом матче у «Трактора» не было видно такого движения

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).
«У нас была непростая серия: пять игр через день. Мы потратили много сил и эмоций. В прошлом матче не видно было такого движения. В этот раз было лучше, но мы стараемся уделять больше внимание обороне. Если есть возможность, конечно, атакуем, но не в ущерб обороне», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.
Победную шайбу в овертайме забросил капитан «Трактора» Сергей Калинин. По два очка в составе хозяев набрали Лукаш Седлак (1+1), Понтус Оберг (1+1) и Ник Бэйлен (0+2).
Это четвёртое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 28 ноября дома встретится с ЦСКА, а «Трактор» 29 ноября в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».
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