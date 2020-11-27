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Светлов: первый период был немного шоковым для «Амура», как холодный душ

Светлов: первый период был немного шоковым для «Амура», как холодный душ
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4).

«Поздравляю команду «Авангард» с победой, с хорошей игрой. В целом с нашей стороны была игра содержательная, интересная. До последнего пропущенного, четвёртого гола была возможность уйти в овертайм. Хотели — не получилось. Думаю, что глобально было сегодня большинство у противника — мы пропустили два гола, и я думаю, что это был решающий фактор.

Первый и второй голы мы пропустили в первом периоде, в самом начале матча. Взяли мы просмотр, гол засчитали, нам дали удаление и пропустили ещё один — счёт 0:2. Конечно, первый период был немного шоковым для нас, как холодный душ, потом игру выравняли, но до конца нам немного не хватило, может, удачи, может, везения", — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

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