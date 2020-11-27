Немировски: после перерыва «Торпедо» заиграло куда лучше, о чём и просили ребят

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2).
«Хорошая и ровная игра. В первом периоде соперник вышел очень заряженным, смотрелся лучше нас. После перерыва мы заиграли куда лучше, о чём и просили ребят в перерыве. Я говорил, что очень медленно двигаем шайбу: один принимает, а другие стоят и смотрят на него. Нам надо было действовать быстрее. Третий период получился достаточно ровным. Пару раз Андрей Тихомиров выручил нас. Ребята бились, соперник был свежее, но главное — победа. Играл Тихомиров, потому что это был наш план», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.
Это третья победа нижегородского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 29 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Йокерит» 28 ноября в Подольске — с местным «Витязем».
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